Kim Kardashian: Halb-nackt-Kleid lockt Verehrer an

Kim Kardashian genießt die neue Freiheit - und zeigt das auch! Für ihr neuestes Instagram-Posting hat sich die 40-Jährige, die seit Kurzem Single ist, in ein ganz besonders heißes Outfit geworfen. So viel nackte Haut haben die Fans in den letzten Jahren ihrer Ehe mit Kanye West nur noch selten zu Gesicht bekommen. Kein Wunder, dass die Verehrer bei der Kurven-Queen bereits Schlange stehen sollen.