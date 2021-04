Kim Kardashian nach Ehe-Aus heiß auf ein Gspusi

Aber nicht nur das Party-Leben kostet die Vierfach-Mama, sondern auch in Liebes-Dingen habe sie an ihrem neuen Beziehungsstatus Gefallen gefunden, weiß der Insider. Zwar suche sie vorerst keine ernsthafte Beziehung, soll sich aber wieder fürs Dating interessieren. „Sie liebte es, in Miami zu sein, und fühlte sich wieder wie sie selbst. Kim hat auch angedeutet, dass sie, wenn die richtige Person kommt, daran interessiert ist, sich wieder zu verabreden. Sie will so bald nichts Ernstes, aber sie mag es, neue Menschen kennenzulernen.“