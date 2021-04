Jugendgesundheits-Coaches bekommen Zertifikate

Die von der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) initiierte Ausbildung soll helfen, an Schulen einen gesünderen Alltag zu ermöglichen, nicht nur in Ernährungsfragen, sondern auch in Bereichen wie mentale Gesundheit und Umweltschutz. Die frisch gebackenen Gesundheits-Coaches stehen ihren Mitschülerinnen und Mitschülern zu all diesen Fragen zur Verfügung und tragen ihren Teil zu einem gesunden Schulalltag bei.