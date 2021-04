Klausur für ein Durchschnaufen der Koalition

„Unter 30 Prozent wird es für Kurz brenzlig“

Unrund ist derzeit vor allem die ÖVP-Zentrale, die stets die Wählergunst im Blick hat. Dort bleibt auch nicht unbemerkt, dass die Landeshauptleute und mit ihnen die alte, schwarze ÖVP, wieder an Selbstbewusstsein und Macht gewinnen. Solange der Kanzler Erfolg hat, halten alle die Füße still. Ein Insider formuliert es so: „Unter 30 Prozent wird es in der eigenen Partei brenzlig für Kurz.“