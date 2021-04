Neuer Gesundheitsminister Mückstein im Impfeinsatz

Respekt von Hacker: „Da gehört viel Mut dazu“

Dieser zeigte sich erfreut, dass der Minister an seinem ersten Arbeitstag nach der Angelobung ins Austria Center gekommen ist. Hacker zollte Mückstein Respekt, dass dieser in der aktuellen Situation das Amt übernommen hat: „Es ist eine harte Zeit, da gehört viel Mut dazu.“ Er sei zuversichtlich, „dass wir in vielen gesundheitspolitischen Fragen eine gemeinsame Meinung entwickeln können“, sagte der Stadtrat.