Kocher neu am Stockerl, Regierungsspitze stürzt ab

FPÖ-Chef Hofer legt um fünf Punkte zu - trotzdem Vorletzter

Über positive Veränderungen können sich SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner (plus sieben auf Saldo null), auf ÖVP-Seite Bildungsminister Heinz Faßmann (plus zwei), Staatssekretär Magnus Brunner (plus eins) und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (plus eins) sowie bei der FPÖ-Obmann Norbert Hofer (plus 5) freuen. Letzterer ist allerdings insgesamt Vorletzter im Bundespolitiker-Ranking mit einem Saldo von minus 44. Schlechter als er liegt nur noch sein Klubchef Herbert Kickl mit einem Minus-Saldo von 51. Den besten Vertrauenswert in der Opposition hat NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger (minus drei auf einen Saldo von fünf).