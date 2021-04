Dornauer sieht Fortschritte bei Krisenmanagement

Sie haben zu Beginn der Pandemie die Landesregierung heftig und ausdauernd für ihr Krisenmanagement kritisiert und letztlich die Ischgl-U-Kommission erwirkt. Somit zufrieden?

Die Kritik war notwendig, zumal die Fehleinschätzungen und Fehlentscheidungen im Krisenmanagement sehr viel Schaden für Tirol in ganz Europa verursacht haben. Unsere klare Haltung ist durch die Kommission bestätigt worden, aber ich stehe nicht an, zu sagen, dass die Landesregierung in den vergangenen Monaten auch dazugelernt hat.