„Die Schweizer haben es besser gemacht“

„Der Gast sagt uns weiterhin, was er will“

Dass sich der Tourismus nach Corona komplett verändern wird (das wünschen sich vor allem die Grünen), glaubt Falkner übrigens nicht: „Bis jetzt hat immer noch der Gast bestimmt, was er will. Und das wird auch in Zukunft so bleiben.“ Da brauche es keine gut gemeinten Tipps aus Wien, Innsbruck oder Brüssel. „Lasst die Unternehmer vor Ort einfach arbeiten, denn sie wissen selbst am besten, was sie zu tun haben und was nicht“, schließt Falkner.