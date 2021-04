Zweiradchecks für sämtliche Biker beim ÖAMTC

Wenn man bedenkt, dass an vier von zehn Unfällen auf den Kärntner Straßen Zweiräder beteiligt sind, macht es umso mehr Sinn, das eigene Gefährt auf Verkehrssicherheit zu überprüfen. Daher bieten alle acht ÖAMTC-Standorte in Kärnten bis 7. Mai einen gratis Sicherheitscheck an, der nur 20 Minuten dauert und für den keine Anmeldung notwendig ist. Techniker Norbert Einspieler erklärt: „Die Unfallstatistik zeigt, dass nicht nur motorisierte Zweiräder an viel zu vielen Unfällen beteiligt sind. Die beste Voraussetzung für eine sichere Saison ist eine fachmännische Überprüfung.“