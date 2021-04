Hinweise erbeten: Räuber in Socken noch flüchtig

Völlig daneben gegangen ist für einen noch immer Unbekannten ein geplanter Coup in Klagenfurt. Der Mann war am 23. Oktober des Vorjahres kurz nach Mitternacht in einer Klagenfurter Tankstelle aufgekreuzt - und das ohne Schuhe. In Socken stand er vor dem Angestellten und bedrohte diesen. Als der Tankwart den Alarmknopf drückte, lief der verhinderte Räuber davon. Weil bisher keine Spur zum Täter geführt hat, wird nun per Foto gefahndet.