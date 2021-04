Dominik Thiem: Lili Paul-Roncalli posiert mit Ring

Träumt Lili Paul-Roncalli schon von einem Ring am Finger? Beim Mode-Fotoshooting in der Wiener Klimt-Villa blickte die „Let‘s Dance“-Gewinnerin und Freundin von Dominic Thiem jedenfalls verträumt drein, als sie sich einen goldenen Ring aus der Kollektion „Wiener Moderne Forever“ von Dorotheum Juwelier an den Finger steckte. Und seien wir ehrlich, so eine österreichische „royale Traumhochzeit“ des Tennis-Königs mit der Zirkus-Prinzessin wäre doch was ...