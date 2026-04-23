Zwischen Reben, Meerblick und Genuss in Istrien

Auf ihrer Reise durch Kroatien hat Tanja diesmal Istriens Genussseite entdeckt. Der Tag beginnt mit einer Cabriofahrt durch die Hügellandschaft. Erstes Ziel: das renommierte Weingut Kozlović, eingebettet in eine traumhafte Kulisse mit Blick über Weinberge und das grüne Hinterland. Schon die Anreise zeigt: Dieser Abstecher lohnt sich.
Seit 1904 widmet sich die Familie Kozlović dem Weinbau und setzt seit vier Generationen auf die Bewahrung istrischer Rebsorten, verbunden mit Innovation und höchster Qualität. Bei einer Verkostung bekommt Tanja Einblicke in die Welt des Weins und auch tierische Gesellschaft lässt nicht lange auf sich warten: Eine entspannte Katze begleitet die Degustation auf ganz eigene Weise.
Nach so viel Natur zieht es Tanja weiter ans Meer. In Umag entdeckt sie den Hafen und eine charmante Taverne mit besonderem Flair – ein Ort, an dem schon Jazz Gitti zu Gast war. Bei frischem Fisch klingt ein Tag aus, der einmal mehr zeigt, wie vielfältig Kroatien abseits klassischer Urlaubspfade sein kann.
Noch mehr Eindrücke aus Kroatien
Tanja´s Reise durch Kroatien geht weiter: Auf den Social-Media-Kanälen der „Krone“ gibt es in den nächsten Tagen neue Eindrücke von traumhaften Küstenorten, versteckten Plätzen und besonderen Erlebnissen. Reinklicken, mitreisen und Lust auf Urlaub holen!