Zwischen Reben, Meerblick und Genuss in Istrien

Seit 1904 widmet sich die Familie Kozlović dem Weinbau und setzt seit vier Generationen auf die Bewahrung istrischer Rebsorten, verbunden mit Innovation und höchster Qualität. Bei einer Verkostung bekommt Tanja Einblicke in die Welt des Weins und auch tierische Gesellschaft lässt nicht lange auf sich warten: Eine entspannte Katze begleitet die Degustation auf ganz eigene Weise.