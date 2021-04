Sex im Lockdown: Pandemie-Frust statt Lust

Frisch verliebte Paare in den ersten 1-2 Jahren der Partnerschaft haben im Vergleich noch das höchste Begehren und die höchste sexuelle Zufriedenheit - allgemein, aber auch in der Pandemie. Nach den ersten Jahren einer Partnerschaft bleibt die sexuelle Zufriedenheit in Langzeitbeziehungen dann meist relativ stabil. Ob eine Partnerschaft monogam gelebt wird oder eine offene Beziehung ist, spielt dabei keine Rolle. 40 Prozent der Menschen in Langzeitbeziehungen bedauern allerdings, dass ihr Sexleben nicht mehr so aufregend ist wie zu Beginn der Partnerschaft.