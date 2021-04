Prinz Charles und Camilla weinen um Prinz Philip

Der Tod von Prinz Philip hat in der Royal Family eine große Lücke hinterlassen. Wie groß diese ist, das konnte man am Donnerstag ganz deutlich sehen. Denn beim Besuch jenes Orts im Buckingham-Palast, wo gerade die zahlreichen Blumen und Trauerbekundungen von Fans der königlichen Familie in Gedenken an den am Freitag verstorbenen Prinz Philip hingebracht werden, kamen Prinz Charles und seiner Ehefrau Herzogin Camilla die Tränen der Trauer, aber wohl auch der Rührung.