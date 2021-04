Prinz Charles rührt mit Video von Philip zu Tränen

Philip zeigte Engagement für die gute Sache

Mit 992 Organisationen sei Philip zeit seines Lebens in Verbindung gestanden - „ob als Präsident, Patron, Ehrenmitglied oder in einer anderen Aufgabe“, heißt es weiter. Seine größte Leidenschaft habe dabei aber der Wissenschaft und der technischen Forschung und Entwicklung gegolten sowie der Natur, dem Wohlergehen der Jugend, der Bildung und dem Sport, erinnerte Charles in dem Statement an das Engagement seines Vaters.