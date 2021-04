Prinz Charles: Rührende Worte über seinen „Papa“

„Besonderer Mensch“

Der Herzog von Edinburgh, der am Freitag friedlich auf Windsor Castle eingeschlafen ist, würde über die Reaktionen auf seinen Tod staunen. „Mein lieber Papa war ein ganz besonderer Mensch, von dem ich glaube, dass er vor allem von der Reaktion und den berührenden Dingen, die über ihn gesagt wurden, erstaunt gewesen wäre, und unter diesem Gesichtspunkt sind wir, meine Familie, zutiefst dankbar für all das. Es wird uns in diesem besonderen Verlust und in dieser besonders traurigen Zeit unterstützen.“