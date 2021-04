Stegersbach: Positive Fälle in Supermarkt-Filiale

In der Supermarkt-Filiale in Stegersbach sind insgesamt vier Mitarbeiterinnen positiv auf Corona getestet worden. Das gesamte Filialteam sei daraufhin umgehend getestet und alle Kontaktpersonen der Kategorie 1 unverzüglich in Heimquarantäne geschickt worden, teilte das Unternehmen auf Nachfrage mit.