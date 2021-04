„Mein alter MAN-Stolz ist sehr angeschlagen“

Investor Siegfried Wolf wollte mit seiner WSA Beteiligungs GmbH den MAN-Standort in Steyr übernehmen. Sein Konzept wurde aber in der Abstimmung Ende der Vorwoche von 63,9 Prozent der Mitarbeiter abgelehnt. Was ist der Hauptgrund, Ihrer Meinung nach?

Der Zorn der Mitarbeiter. Viele sagen: „Wir lassen nicht so mit uns umgehen nach dem Motto: Friss oder stirb!“ Bei Fragestunden wurden ja viele Fragen nicht oder nur zum Teil beantwortet. Und es gibt keine richtige Perspektive für den Einzelnen. Das erzeugt bei jedem Beschäftigten, bei Arbeitern und Angestellten, eine riesige Unsicherheit.