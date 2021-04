Neue Benennungen: Ute-Bock-Weg als Zankapfel

Die Benennungen wurden im Kulturausschuss des Gemeinderats beschlossen. „Es ist eine wertschätzende Möglichkeit, Persönlichkeiten mit herausragenden Verdiensten im öffentlichen Raum zu verankern und an sie zu erinnern“, erklärt Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler. So wird in Penzing ein Park nach Kammerschauspielerin Hilde Sochor benannt. Liesing erinnert an den Tenor und Komponisten Richard Tauber mit einem Weg.