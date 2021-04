Philip hielt Interview der Sussexes für „Wahnsinn“

Harry bereits in London angekommen

Laut Medienberichten ist Harry bereits mit dem Flieger aus den USA in London eingetroffen - allerdings ohne Herzogin Meghan und Söhnchen Archie. Der schwangeren Ehefrau des Prinzen ist von Ärzten davon abgeraten worden, die Strapazen der langen Reise sowie die Risiken aufgrund der Corona-Pandemie auf sich zu nehmen. Der 36-Jährige wird am Samstag bei der Trauerfeier für Prinz Philip dabei sein.