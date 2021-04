Weinende Sophie: „Die Königin war unglaublich“

Einen Tag nach dem Tod von Prinz Philip haben seine Kinder Prinz Andrew und Prinz Edward in Begleitung seiner Frau Schloss Windsor besucht. Der Leichnam von Queen Elizabeths Ehemann wurde für die Familie in der Privatkapelle der Queen aufgebahrt. Im Laufe des Tages sollte er in die Albert Memorial Kapelle gebracht werden, wo er aufgebahrt bleibt, bis er seine letzte Ruhestätte findet. Beim Verlassen des Schlosses sagte Sophie mit Tränen in den Augen durch das Autofenster zu Reportern: „Die Königin war unglaublich.“