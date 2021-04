Seine letzten Tage mit seiner geliebten „Lilibet“

Der 99-jährige Duke of Edinburgh sei zur „großen Trauer“ der Queen in Windsor Castle „sanft entschlafen“ hieß es in der Mitteilung des Buckingham-Palastes. Er starb damit in dem Schloss, in dem seine Mutter Alice, eine Urgroßenkelin von Queen Victoria, geboren wurde und in der die letzten Wochen noch innig mit Queen Elizabeth verbringen konnte.