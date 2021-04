Präventionsstrategie soll Frauen besser schützen

Die aktuelle Corona-Krise verstärke derzeit noch einmal die Gefahr von häuslicher Gewalt, heißt es. Der eindringliche Appell an Frauen in Krisensituationen: unbedingt Hilfe in einer der sieben burgenländischen Frauenberatungsstellen suchen. „Der Lichtblick“ bietet etwa seine Hilfe vor allem von Gewalt betroffenen Frauen an. In Akutsituationen hilft das Frauenhaus Burgenland direkt.