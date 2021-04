Brandanschlag in Wien: Trafikantin (35) verstorben

Am 5. März hatten sich die schockierenden Szenen in einer Trafik in Wien-Alsergrund abgespielt. Gegen Mittag hatte der 47-jährige Ex-Freund der Frau das Geschäft betreten. Wenig später übergoss er das Opfer mit Benzin, zündete es an. Danach ergriff er die Flucht.