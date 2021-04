Gemeindezentrum in Lech noch höher!

Wasser auf Brigitte Finners Mühlen

Diese Enthüllung dürfte Wasser auf den Mühlen von Brigitte Finner sein, die derzeit eine Volksbefragung zum Gemeindezentrum prüfen lässt. Walch nennt ihre Bestrebungen „mutig“. „Ich rechne es ihr hoch an, sich dieser Sache zu stellen und sich nicht unterkriegen zu lassen.“ Allerdings merkt er an, dass eine solche Befragung vor einigen Monaten noch mehr ausrichten hätte können als jetzt, da die Baustelle bereits wieder eingerichtet ist. Damals gingen Walch und seine Mitstreiter aber noch davon aus, dass sich die Architekten von Dorner/Matt in Sachen Redimensionierung bewegen würden. „Das tun sie aber nicht“, zeigt sich Walch enttäuscht.

Am Montag wird die Sache in der Gemeindevertretung besprochen - dann wird sich weisen, ob in Lech politisch neben dem Reagieren auch das Agieren noch eine Rolle spielt. Dem Dorf wäre es zu wünschen.