Werden die Bürger zum „Koloss von Lech“ befragt?

Sorge um Bestand von Lech als historisch gewachsenes Dorf

Finner sorgt sich unterdessen nicht nur um die Finanzierung des 40-Millionen-Euro-Baus, sondern auch um den Bestand von Lech als historisch gewachsenes Dorf. „Es sind die Familienbetriebe, die in Lech das Geld erwirtschaften, nicht die Chalets.“ Nach dem touristischen Totalausfall wegen Corona und der in vielen Betrieben problematischen Nachfolgersuche fragt sich: Wer soll das alles zahlen? Und wer wird dann noch in Lech leben? „Es wird sich weisen, ob man in ein paar Jahren überhaupt noch eine Schule in Lech braucht“, sagt Finner.



Prüfung einer Volksbefragung

All diese Überlegungen haben die Gemeindevertreterin nun davon überzeugt, eine Volksbefragung prüfen zu lassen. „Bei einem solchen Jahrhundertprojekt muss das Volk mitsprechen können.“ Entscheiden können die Bürger durch eine Befragung zwar nicht, sollte sich aber eine Mehrheit gegen das Gemeindezentrum aussprechen, bräuchte es schon Nerven aus Stahl, um das Projekt trotzdem einzuzementieren. Mit Unterstützung kann Finner im Dorf jedenfalls rechnen.