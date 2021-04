Aufregung um ausgetauschten Brief in Testpaketen

Gedacht war, dass das Packerl neben dem Spucktest auch ein Begleitschreiben der Landesregierung samt Anleitung enthalten sollte. Der Zettel schaffte es aber nicht in allen Gemeinden bis in die Haushalte. In der Landeshauptstadt etwa gab es stattdessen einen Brief mit einem recht ähnlichen Inhalt - nur eben unterzeichnet von ÖVP-Bürgermeister Thomas Steiner. Auch in Halbturn informierte der türkise Ortschef Markus Ulram die Bürger mit einem eigenen Schreiben.