Die „Zutaten“ positiver Lockdown-Partnerschaften

Schwierige Zeiten wie eine Pandemie gemeinsam durchzustehen, kann Paarbeziehungen nachhaltig vertiefen. Befragte Paare in langjährigen Beziehungen schätzen es besonders, dass sie jemanden haben, an den sie sich auch in schwierigen Zeiten wenden können. Drei von vier befragten Personen in Langzeitbeziehungen fanden noch im zweiten Lockdown, dass ihre Partnerin oder ihr Partner die beste Person für eine Isolation ist, die sie sich vorstellen können. Sich gemeinsam etwas aufzubauen, Spaß zu haben und gut reden zu können sind weitere „Zutaten“ positiver Lockdown-Partnerschaften.