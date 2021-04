Prinz Harry produziert Doku-Serie für Netflix

Die Zusammenarbeit der Stiftung Archewell von Prinz Harry und seiner Meghan mit Netflix trägt erste Früchte. Wie der Streamingdienst am Dienstag mitteilte, produziert Archewell eine Doku-Serie über den von Harry ins Leben gerufenen Sportwettbewerb für kriegsversehrte Soldaten namens „Invictus Games“. Prinz Harry werde bei der Netflix-Doku mit dem Titel „Heart of Invictus“ sowohl vor der Kamera in Erscheinung treten als auch als Produzent tätig sein.