Kroatien: Mutter prügelt ihr Tochter (2) zu Tode

In Kroatien soll eine junge Mutter ihre zweieinhalbjährige Tochter zu Tode geprügelt haben. Das Kind erlag am Sonntag im Zagreber Kinderspital seinen schweren Kopfverletzungen, war zuvor schon tagelang im Koma gelegen. Beide Eltern befinden sich in Untersuchungshaft, drei weitere Kinder des Paares wurden in einer Pflegefamilie untergebracht.