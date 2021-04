Betrunkener hackte auf Haustür von Nachbar ein

Völlig eskaliert ist am Samstagnachmittag ein Nachbarschaftsstreit im kärntnerischen Spittal an der Drau. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, griff dabei ein alkoholisierter 64-jähriger Mann zu einer Axt und hackte damit auf die Haustür seines 53 Jahre alten Nachbarn ein.