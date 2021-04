In diesen Fällen sagen wir Danke!

Defekter Staubsauger

Einen Staubsauger hatte Sabine B. (Name geändert) bei einer Lebensmittel-Handelskette letzten Dezember gekauft. „Das Gerät ließ sich laden, hat aber nie funktioniert“, so die Wienerin. Sie wandte sich an das Kundenservice und wurde an den Hersteller weiterverwiesen. „Diesem gab ich bekannt, dass ich die Rechnung leider nicht finden, aber einen Kontoauszug vom Kauf vorlegen kann“, so Frau B. weiter. Da es anfangs geheißen habe, das gehe in Ordnung, dann eine Reparatur abgelehnt wurde, wandte sich Frau B. an uns. Auf Anfrage reagierte Hofer rasch und kundenfreundlich. Das Gerät kann in einer Filiale retourniert werden, der Kaufpreis wird erstattet.