Johnson & Johnson will EU Vakzin pünktlich liefern

Der Impfstoffhersteller Johnson & Johnson geht nach eigenen Angaben davon aus, trotz der Fertigungspanne in den USA die Impfstoff-Lieferzusagen gegenüber der EU einhalten zu können. Das wären in diesem Jahr 200 Millionen Dosen des Corona-Impfstoffes, erklärt eine Sprecherin des US-Konzerns. „Die Auslieferung soll, wie angekündigt, in der zweiten Aprilhälfte beginnen.“