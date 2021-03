Johnson & Johnson liefert ab 19. April nach Europa

Der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson wird am 19. April mit seinen Impfstoff-Lieferungen an europäische Staaten beginnen. Das teilte das Unternehmen am Montag mit. Der Impfstoff von Johnson & Johnson hatte am 11. März grünes Licht aus Brüssel für die EU erhalten. Er ist damit der vierte Corona-Impfstoff, der in Österreich zum Einsatz kommen wird, nach den Vakzinen von Biontech/Pfizer, Moderna und AstraZeneca.