Welser „Mini-Prater“ soll in zwei Wochen eröffnen

„Natürlich machen wir uns Sorgen, dass es einen Lockdown geben könnte. Aber was sollen wir tun? Wir haben sei 17 Monaten kein Einkommen, unsere Fahrgeschäfte stehen still“, hofft die Schausteller-Familie Avi auf ein baldiges grünes Licht für den „Family Park“ in Wels. Gestern wurden die letzten der elf Fahrgeschäfte fertig aufgebaut. Heute steht ein Besuch der Landesbehörde an. „Leider ist uns nicht ganz klar, wer uns die Erlaubnis für den Park erteilen soll. Irgendwie schieben sich die Behörden den Ball zu“, sitzen die Betreiber der Fahrgeschäfte auf Nadeln. Sie peilen den Start des Freizeitparks am 15. April an.