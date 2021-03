Herzogin Meghan plant für ihre Tochter Hausgeburt

Villa in Montecito „traumhafte Kulisse“ für Hausgeburt

Bei ihrer Tochter soll Meghans Traum nun aber in Erfüllung gehen. „Harry und Meghan haben eine wunderschöne Villa in Kalifornien. Es ist eine traumhafte Kulisse, um ihr kleines Mädchen zur Welt zu bringen“, so der Insider weiter. Für den Notfall ist aber auch dieses Mal gesorgt. Denn das Cottage Hospital in Santa Barbara ist eines der angesehensten Krankenhäuser in den USA und liegt nur wenige Autominuten von dem Anwesen der Sussexes entfernt.