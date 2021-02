Meghan und Harry erinnern mit Baby-News an Diana

Immer wieder setzen Harry und Meghan kleine Zeichen, die zeigen sollen, dass sich das Paar noch immer mit Diana verbunden fühlt. So waren in dem Brautstrauß der ehemaligen Schauspielerin mit der Hochzeit des Prinzen im Jahr 2018 Blumen, die Harry noch am Tag zuvor selbst ausgesucht hatte - unter anderem Vergissmeinnicht, die Lieblingsblume seiner Mutter. Und auch bei einem Termin im letzten Jahr pflanzten Harry und Meghan im Innenhof einer Schule in Los Angeles die Blümchen mit den blauen, kleinen Blüten.