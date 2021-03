„Private Treffen riskanter als Supermarkt-Einkauf“

Mit einem harten Lockdown im Osten Österreichs soll die kommenden zwei Wochen versucht werden, die angespannte Lage auf den Intensivstationen zu bekämpfen. Der deutsche Physiker Kai Nagel hat errechnet, wo das Ansteckungsrisiko am höchsten ist. Private Treffen liegen in seinem Ranking ganz vorne. Doch er meint auch, mit einem harten Lockdown alleine werde man die dritte Welle in Europa nicht brechen können ...