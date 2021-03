3076 Neuinfektionen und weitere 19 Todesfälle

Den höchsten Zuwachs an Corona-Infizierten verzeichnete Wien, hier wurden 914 neue Fälle registriert. Steigende Auslastungen wurden auch von den Covid-Stationen in Österreichs Spitälern gemeldet: 61 Patienten kamen auf den Normal-, 15 auf den Intensivstationen hinzu. Auf Letztgenannten stieg die Anzahl der Patienten binnen sieben Tagen um beinahe 100 an.