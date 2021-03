„10.000 offene Lehrstellen gibt‘s in Österreich“

Praxis lernen, verfügbare Ausbildner

In Lehrberufen geht es vor allem um die praxisorientierte Ausbildung, um bestmöglich auf das Berufsleben vorbereitet zu werden. Sogar in Krisenzeiten gibt es Schulungen, die angeboten werden. In gewissen Bereichen, wie der Gastronomie, gibt es aber keine Möglichkeit. „Wenn ich in der Gastronomie am Gast trainieren möchte - den Gast gibt es momentan nicht.“, so Kühnel. Trotzdem verweist sie darauf, dass in normalen Betrieben Ausbildner zur Verfügung stehen. Außerdem ist man bemüht Kurse zu konzipieren, die der Praxis schon recht nahe kommen.