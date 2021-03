„Earth Hour“ trotz Corona-Krise rund um die Welt

Auch Van der Bellen warb für Aktion

Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen warb am Freitag in sozialen Medien für die Aktion. Die Präsidentschaftskanzlei verbreitete ein Video, in dem zu sehen ist, wie Van der Bellen in Begleitung seines Hundes Juli die Lichtschalter in der Hofburg betätigt. Auch im Rathaus gingen für eine Stunde die Lichter aus. Das Europaparlament drehte auch in all seinen Gebäuden das Licht ab. Mittlerweile werde die „Stunde der Erde“ auf allen Kontinenten in mehr als 180 Ländern veranstaltet. Weltweit nehmen mehr als 7000 Städte teil, hieß es.