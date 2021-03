Sigi Wolf gibt‘s vor Abstimmung zum Angreifen

„Hier in Steyr riecht es nach Automobil und Mobilität. So lange ein Sigi Wolf dort ist, wird’s auch so sein“, betonte Sigi Wolf bei der Präsentation vor der MAN-Belegschaft. Der Lkw-Hersteller will das Werk in Steyr ja schließen. Als einziger Übernahmekandidat ist die WSA Beteiligungs GmbH von Wolf im Rennen, die nun nicht nur am Verhandlungstisch die letzten Details zu klären hat, sondern auch Überzeugungsarbeit bei den Mitarbeitern zu leisten hat.