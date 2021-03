Jetzt liegt der Ball bei den MAN-Mitarbeitern

Lohnfertigung für MAN

Schon im Juni könnte Wolf das Werk übernehmen. Der Steirer würde die bestehenden Aufträge für den Lkw-Hersteller bis 2023 in Lohnfertigung abarbeiten. Zusätzlich wird die eigene Produktion aufgebaut, für die der Name Steyr von Magna zurückgekauft wird. Für den russischen Autobauer GAZ sollen Fahrerhäuser gebaut werden. Durch den Sozialplan („so einen gab’s in Österreich noch nie“) rechnet man mit dem Abbau von rund 620 Mitarbeitern, dazu kommt ein Altersteilzeitmodell. 1250 Beschäftigte werden für „Steyr neu“ benötigt, plus die 166 Lehrlinge.