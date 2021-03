Covid-Anzeigen: Grüne Reue von sehr kurzer Dauer

Laut war der Aufschrei der Tiroler Grünen, als im Oktober ÖVP- und SPÖ Politiker erwischt wurden, wie sie nach der verordneten 22-Uhr-Sperrstunde in der Kantine des Innsbrucker Congresses bei Wein und Bier zusammen saßen. Nun hat es – wie die „Tiroler Krone“ berichtete – die Grünen selbst erwischt. Sie wurden am Mittwochabend von der Polizei bei ihrer Klubklausur ohne FFP2-Masken und Abstände angetroffen. Acht Anzeigen hagelte es in Summe. Eine gemeinsame Entschuldigung auf Social Media wurde rasch gepostet.