Wasser predigen, aber Wein trinken

Zu sehen sind Tiroler Landtagsabgeordnete und Klubmitarbeiter. Primär ÖVP-Politiker wie Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann, Landesrat Johannes Tratter, Klubchef Jakob Wolf, die Abgeordneten Stefan Weirather und Barbara Schwaighofer. Und nicht fehlen darf - wenn es um über das Ziel hinaus schießen geht - SPÖ-Chef Georg Dornauer. Zu erkennen sind gut gefüllte Weingläser, Wassergläser nicht. Nur blöd, dass an der Wand eine Uhr hängt, auf der es 22.15 Uhr ist. Und pikant ist, dass genau diese Herren und Damen nur kurz zuvor dafür gestimmt haben, die Sperrstunde in Tirol bei 22 Uhr zu belassen, trotz des Bittens und Bettelns der Gastronomie und Hotellerie, zumindest bis 23 Uhr ausschenken zu dürfen. Ob dieses Zusammensitzen erlaubt ist oder nicht, tut nichts zur Sache. Das Bild sagt viel über die Moral so mancher Politiker aus und dass sie sehr wohl Wasser predigen, letztlich aber lieber Wein trinken.