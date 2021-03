Neuseeland rettete Kokako vor dem Aussterben

In Neuseeland ist Tierschützern die Erhaltung eines seltenen Singvogels geglückt, der lange als vom Aussterben bedroht galt. Die Lappenkrähe von der Nordinsel (North Island Kokako) ist ein blaugrauer Vogel mit blauen Hautlappen auf beiden Seiten des Schnabels. Besonders in der Mythologie der Maori - der Ureinwohner des Pazifikstaats - spielt der Kokako eine wichtige Rolle. Zudem ziert er in Neuseeland die 50-Dollar-Note.