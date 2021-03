Unfassbare Odyssee für 180 Tonnen Transport

Straßenschäden auf Autobahnen für Umwege verantwortlich

Dafür ist vor allem der desolate Zustand der Altersbergbrücke verantwortlich. Diese kann, wie berichtet, ja nur ein Gesamtgewicht von 110 Tonnen tragen. Weil aber der Laster alleine schon knapp 70 Tonnen wiegt, wird die Belastungsgrenze bei weitem überschritten. So ging der Pumpenbehälter am Mittwoch auf eine lange Reise, machte einen 190-Kilometer-Umweg: Gestartet wurde in St. Pölten, weiter ging’s über Wien, entlang der Südautobahn Richtung Graz, dann nach Spielfeld, über die Landesgrenze nach Marburg (SLO), weiter über Laibach und durch den Karawankentunnel zurück nach Österreich, wo in Rosenbach die Ruhezeit eingehalten wurde.