Coronavirus-Impfung könnte 14.000 Leben retten

Es liegt eine angenommene Durchimpfungsrate von 70 Prozent bei Erwachsenen in Österreich bis Ende Oktober zugrunde. Ob dies zu schaffen ist, wird davon abhängen, ob ausreichend Impfdosen vorhanden sind bzw. nachkommen. Seitens der Sozialversicherungsträger heißt es, dass ab 10. April Versicherte aus Risikogruppen eine Aufforderung, vorgezogene Impftermine in Anspruch zu nehmen, per Post bekommen sollen.