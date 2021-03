Wien: Gleisbauarbeiten legen Gürtel für Tage lahm

„Es ist eine herausfordernde Situation. Wir nutzen die verkehrsärmere Zeit um Ostern, um die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten“, sagt Wiens Baustellenkoordinator Peter Lenz. Wo zwickt es in der Karwoche noch: In der Altmannsdorfer Straße (Fahrbahn wird saniert), in der Rechten Wienzeile (dieses Wochenende gesperrt), am Matzleinsdorfer Platz, beim Stadtpark (Straßenbau) und im Kreuzungsbereich Jägerstraße und Wexstraße (Schienentausch bis Ende Mai).