Scarlett Johansson: „Ich war irgendwie verwirrt“

Über ihre gezwungene Auszeit inmitten der Gesundheitskrise sagte sie „Bang“ zufolge: „Ich war irgendwie verwirrt. Ich weiß nicht, ich hatte eine außerkörperliche Erfahrung ... Am Anfang habe ich all diesen Mist gemacht, den jeder macht - wie, ich fange an, Gitarre spielen zu lernen ... Was auch immer. Zwischendurch hatte ich Panik.“ Doch nach einer Weile hat sie sich in dem neuen Rhythmus zurechtgefunden. „Und dann ist dieses Zeug irgendwie verblasst und ich habe gemerkt, dass ich eigentlich ziemlich gut in diesem Raum existiere. Ich habe gemerkt, dass ich nicht ständig in Bewegung sein muss, um zu überleben“, so Johansson weiter.